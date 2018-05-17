عمرو يوسف يستعين بنجاح "جراند أوتيل" لإنقاذ "طايع" (صورة)

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "طايع" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، أحد المشاهد التي جمعت بين السجين "طايع"، وضابط الشرطة الموجود بالسجن.





وظهر خلال المشهد، الرائد "محمد شاكر خضير"، الذي يجسده الفنان محمد علي، وهو يجلس خلف مكتبه ويدخل "طايع" من الباب ليدور الحوار بينهما.





يذكر أن الاسم المذكور يتشابه مع اسم المخرج محمد شاكر خضير، الذي سبق أن تعاون عمرو يوسف معه، في مسلسل "جراند أوتيل" في رمضان 2016، وحققا معاً نجاحاً كبيراً.





"طايع" من تأليف خالد، شيرين، ومحمد دياب، ويشارك في بطولته صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، سهير المرشدي، سلوى محمد علي، ويخرجه عمرو سلامة.