تفجير طائرة شرطية وصورة جمال عبدالناصر.. أبرز مشاهد أولى حلقات دراما رمضان (تقرير)

شهدت الساعات الأولى من بداية الماراثون الرمضاني، إقبال الجمهور على مشاهدة الأعمال الدرامية لكبار النجوم، والتعليق عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الأحداث الساخنة التي شهدتها الحلقات الأولى، واستخدام عنصر التشويق للحلقات القادمة، وهو ما يلجأ إليه صناع الدراما لضمان نجاح أعمالهم.





وفي السطور التالية، يستعرض " الفجر الفني " أبرز أحداث ومفاجآت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان.





-استعادة أهم لحظات ثورة يناير في "رحيم"

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، في يوم 11 فبراير 2011، وظهرت جملة "صباح يوم التنحي" في بدايتها، للتنويه عن ارتباط الأحداث بتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وعلاقته برجل أعمال فاسد يعود من ألمانيا، ويتم القبض عليه ويسجن.





-سقوط طائرة شرطية وانفجارها في "كلبش2"

تضمنت أولى حلقات مسلسل "كلبش2" لأمير كرارة، محاولة الضابط سليم الأنصاري، القبض على الإرهابي أبو العز الجبلاوي، بعد انتقال الأول للخدمة في الفيوم، وتعرض أحد الكمائن لهجوم إرهابي عنيف، وأثناء حصار الشرطة لمنزل "الجبلاوي"، يستهدف رجاله طائرة شرطية وينجحون في تفجيرها.





-إجبار سجين على مواجهة الموت في "طايع"

دارت أحداث أولى حلقات مسلسل "طايع" لعمرو سعد، حول شخصية "صعيدي" يلقي بنفسه في السجن ويحاول تطويل مدته خوفاً من الثأر، ولكن تجبره الشرطة على الخروج للتعاون معهم في الإمساك بمهرب آثار كبير، فيخرج من السجن ليواجه الموت على يد أعدائه الذين يحاصرون منزله ممسكين بالأسلحة.





-العنصرية وذكرى "عبد الناصر" في "فوق السحاب"

تضمنت أحداث أولى حلقات مسلسل "فوق السحاب" لهاني سلامة، هروب المصري "ماندو" من السجن الروسي بمساعدة أحد زملائه بالسجن، ويختبئ داخل مطعم روسي يعلق صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعلى جانب آخر تتعرض شقيقته وابنتها للعنصرية ضد المسلمين بالمجر.





-مسئول بالدولة يتورط مع الإرهابيين في "مليكة"

تضمنت أحداث أولى حلقات مسلسل "مليكة" لدينا الشربيني، تورط رجل أعمال تربطه صلة قرابة بالنائب العام، في قضية غسيل أموال مع شركة تابعة لتنظيم إرهابي يقوم بمحاولة تفجير حفل زفاف ابنة النائب العام، الذي يحضره مجموعة من رجال الدولة والشخصيات العامة، وتتواجد "مليكة" بين الحضور.