ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد أولى حلقات "رحيم".. الجمهور ساخرًا من لحية ياسر جلال: "أوفر أوي"

الخميس 17/مايو/2018 - 07:30 ص
بعد أولى حلقات رحيم.. الجمهور ساخرًا من لحية ياسر جلال: أوفر أوي
ياسر جلال
طباعة
شيماء عطية
 
لفت اللوك الجديد الذي أتبعه الفنان ياسر جلال من إطالة مبالغ فيه للحيته، أنظار جمهوره من رواد السويشال ميديا، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "رحيم".

وسخر الجمهور من لحية "جلال"، فكتب أكرم البزاوي، "- انا مش لاقي الموبايل يا جماعة، دور في دقن ياسر جلال كدة".

وعلق آخر، "والله بقول لصحابي دقنو اوووفر يقولولي ده استايل وبتاع حاجه زيلخرااا والله انا حاسس انو السيسون الجي هيرفع شعر صدره مع دقنه حته واحده ".

وكتب أحد مشاهدي الحلقة، "انت عارف انت معرفتنيش ليه يابا عشان الدقن واكله نص وشي"، ورأى أحد المعجبين أن اللحية "اوڤر أوي بصراحة بس محترم الصراحه برضو".

"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.
بعد أولى حلقات "رحيم".. الجمهور ساخرًا من لحية ياسر جلال: "أوفر أوي"
بعد أولى حلقات "رحيم".. الجمهور ساخرًا من لحية ياسر جلال: "أوفر أوي"
بعد أولى حلقات "رحيم".. الجمهور ساخرًا من لحية ياسر جلال: "أوفر أوي"
المزيد عن: ياسر جلال مسلسل رحيم رحيم دراما رمضان 2018 الفنان ياسر جلال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 9:00:21 AM