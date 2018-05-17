بعد أولى حلقات "رحيم".. الجمهور ساخرًا من لحية ياسر جلال: "أوفر أوي"

لفت اللوك الجديد الذي أتبعه الفنان ياسر جلال من إطالة مبالغ فيه للحيته، أنظار جمهوره من رواد السويشال ميديا، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "رحيم".





وسخر الجمهور من لحية "جلال"، فكتب أكرم البزاوي، "- انا مش لاقي الموبايل يا جماعة، دور في دقن ياسر جلال كدة".





وعلق آخر، "والله بقول لصحابي دقنو اوووفر يقولولي ده استايل وبتاع حاجه زيلخرااا والله انا حاسس انو السيسون الجي هيرفع شعر صدره مع دقنه حته واحده ".





وكتب أحد مشاهدي الحلقة، "انت عارف انت معرفتنيش ليه يابا عشان الدقن واكله نص وشي"، ورأى أحد المعجبين أن اللحية "اوڤر أوي بصراحة بس محترم الصراحه برضو".





"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.