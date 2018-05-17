إسلام الشاطر يكشف تفاصيل مكالمة طبيب الأهلي مع وليد أزارو





كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن تفاصيل مكالمة طبيب النادي الأهلي الدكتور خالد محمود مع مهاجم الفريق المغربي وليد أزارو من أجل الاطئمنان على إصابته في العضلة الخلفية والتي بسببها غاب عن مواجهات المارد الأحمر الأخيرة.





وأضاف" الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنة فتح اتصالا هاتفيا مع مساعد رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المغربي المتواجد في مدينة الجديدة التي ينتمي لها مهاجم الأهلي وليد أزارو وذلك للوقوف على حالة اللاعب، خاصة أن رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المغربي يتواجد في مدينة الدار البيضاء.





وتابع :" تم حقن النيجيري جونيور آجايي بالبلازما وتم بالتنسيق مع طبيب المنتخب النيجري الذي رحب بالأمر وأكد للاعب أن علاجه بتلك الطريقة سيعيده للملاعب بشكل أفضل وأسرع، لأنها الطريقة المثالية للتعافي من هذه النوعية من الإصابات".





وكان الأهلي قد منح أجاي وأزارو الأجازه السنوية بعد انتهاء موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.



