كشفت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن بطل الدوري الإسباني نادي برشلونة حسم أولى صفقات هذا الصيف.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن وكيل أعمال مدافع إشبيلية، الفرنسي كليمنت لينجليه اجتمع مع ممثلين من البرسا واتفقوا على تفاصيل العقد الجديد بمشاركة المدير العام لـ"البلاوغرانا"، بيب سيغورا، والسكرتير الفني، روبرت فيرنانديز.



وأوضحت الصحيفة أن لينجليه (22 عاماً) قبل عبر وكيل أعماله التوقيع مع البرسا للموسم القادم، مضيفة أن خطط برشلونة كانت تقوم في البداية على ضم لينجليه كي يحل محل مواطنه صامويل أومتيتي حال قرر الأخير عدم تجديد عقده مع النادي الكاتالوني.



من جانبه، كان لينجليه هو الآخر لا يرغب في الذهاب للبرسا في وجود عدد كبير من المدافعين الأساسيين حتى لا يجد نفسه على مقعد البدلاء طوال الوقت.



وعلى الرغم من ذلك، أوضحت الصحيفة أن النادي واللاعب على السواء غيرا رأيهما في هذا الصدد، إذ قرر البلاوغرانا استقدام لينجليه سواء رحل أومتيتي أم لا، لا سيما وأن توماس فيرمالين سيستكمل 33 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم وبدأت المشكلات البدنية تزيد لديه.



وفيما يبدو، غيّر لينجليه وجهة نظره هو الآخر، وبات لديه استعداد للمنافسة مع مدافعين آخرين في كامب نو، أي كانوا ومن بينهم أومتيتي نفسه.