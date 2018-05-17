ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الحبيب علي الجفري: هناك رؤية فوقية عند المشايخ والمثقفين عن الشباب

الخميس 17/مايو/2018 - 05:59 ص
الحبيب علي الجفري: هناك رؤية فوقية عند المشايخ والمثقفين عن الشباب
الحبيب علي الجفري
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن هناك فجوة وحواجز بيننا وبين الشباب، وهناك رؤية فوقية عند المشايخ والمثقفين عن الشباب، ويتم الحديث عنهم من أبراج عاجية.

وأضاف "الجفري"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، الأربعاء، أنه يتم مصادرة حقهم، وأقل حقوقهم أن نتفهم حقهم قبل أن نتكلم عنهم.

وتابع الداعية الإسلامي، أنه يكاد يكون الفرق بين جيل وجيل، مثل الفرق بين جيل وعشرين جيل من السابق، وحدثت نقلة ضخمة، واختلاف كلي، ونحن في غفلة عن وجود هذا الاختلاف، ما دعا المشايخ والمثقفون يتحدثون بشيء من الاستعلاء و"ضحكت علينا أنفسنا".
المزيد عن: داعية الشباب الحبيب علي الجفري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 7:10:08 AM