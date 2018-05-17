الحبيب علي الجفري: هناك رؤية فوقية عند المشايخ والمثقفين عن الشباب



وأضاف "الجفري"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، الأربعاء، أنه يتم مصادرة حقهم، وأقل حقوقهم أن نتفهم حقهم قبل أن نتكلم عنهم.



وتابع الداعية الإسلامي، أنه يكاد يكون الفرق بين جيل وجيل، مثل الفرق بين جيل وعشرين جيل من السابق، وحدثت نقلة ضخمة، واختلاف كلي، ونحن في غفلة عن وجود هذا الاختلاف، ما دعا المشايخ والمثقفون يتحدثون بشيء من الاستعلاء و"ضحكت علينا أنفسنا".



قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن هناك فجوة وحواجز بيننا وبين الشباب، وهناك رؤية فوقية عند المشايخ والمثقفين عن الشباب، ويتم الحديث عنهم من أبراج عاجية.