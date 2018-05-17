الجفري: الكيان الصهيوني ليس له متر واحد في أرض فلسطين



وأضاف "الجفري"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، الأربعاء، أن من يخرجون على الفضائيات يزمجرون هم أقل الناس نفعا للفلسطينيين، وأشد دناءة وحقارة من يستغل آلام غيره في الصراع السياسي.



وتابع الداعية الإسلامي، أن الكيان الصهيوني ظهر عجزه، لأن السلام لا يتقنه إلا الأقوياء، وقد أوضحت الأحداث الأخيرة أنهم ضعفاء، ولا يتقنون السلام.

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن فلسطين كلها بلادنا وكلها محتلة، وإذا كان القادة تنزلوا وقبلوا بقرار 1967، فهذا من باب المبادرة الحسنة، لكن إذا رجعنا للأصل ليس للكيان الصهيوني متر واحد ولا سنتيمتر في تلك الأرض.