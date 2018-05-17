نائب: يتم الإفراج عن المتاجرين بالاستروكس لأن المادة غير مدرجة كمخدر



وأشار "إسماعيل"، في لقاء مع قناة الحدث الفضائية، الأربعاء، إلى أنه تقدم لمجلس النواب باقتراح لإدراج مادة الاستروكس والفودو ضمن المواد المخدرة، والتي يعاقب عليها القانون.



وتابع النائب البرلماني، أنه للأسف الشديد لم يتم إدراجها حتى الآن، موضحا أنه تواصل مع مسئولين في وزارة الداخلية وقالوا له إن وزير الصحة لم يحدد خطورة وتكوين هذه المادة.

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن من يتم القبض عليه بتهمة الاتجار في مادة "الاستروكس" المخدرة يحصل على إخلاء سبيل في اليوم التالي لأن المادة غير مدرجة على أنها ضمن المواد المخدرة.