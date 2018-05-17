لايبزيج يعلن رحيل مدرب الفريق رالف هازنهوتل

ذكر نادي لايزبيغ الذي أنهى الموسم في المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم،أن النمساوي رالف هازنهوتل طلب ترك منصبه ولن يكون مدربًا للفريق في الموسم المقبل قبل عام من نهاية عقده.

وقاد هازنهوتل الذي قاد لايبزيغ إلى مركز الوصيف في الموسم الماضي الذي كان الأول في البوندسليغا للنادي الحديث العهد الذي أسسته شركة ريد بول النمسوية لمشروبات الطاقة عام 2009.





وكان هازنهوتل يرغب في تمديد عقده إلى ما بعد الموسم المقبل، إلا أن إدارة النادي لم تقدم له أي اقتراح بهذا الشأن.





وأوضح المدرب عبر الموقع الالكتروني للايبزيغ "يحق للنادي ألا يقدم أي اقتراح، لكني قلت قبل ذلك أنه من غير المستحسن بالنسبة إلى الطرفين أن نبدأ السنة الأخيرة من العقد دون رؤية واضحة للمستقبل على المدى البعيد".





ورد المدير الرياضي في لايبزيغ رالف رانغنيك "كنت أرغب أن نبدأ الموسم المقبل مع رالف هازنهوتل، وقد قلت له ذلك"، مضيفاً "لكن بالنسبة إلى رالف، لم يكن ثمة خيار سوى تمديد عقده بشكل مبكر".





أضاف أن المدرب البالغ من العمر 50 عاماً "عبر بوضوح عن رغبته في فسخ عقده قبل نهايته. قبلنا ذلك على مضض".





وقاد المدرب لايبزيغ في موسمه الأول في البوندسليغا، وأشرف على مواهب شابة مثل الدولي الألماني تيمو فيرنر والغيني نابي كيتا الذي سينضم إلى ليفربول في الموسم المقبل.





وفي موسم 2017-2018، خرج لايبزيغ من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وخرج في الدور ربع النهائي أمام مرسيليا الفرنسي الذي يخوض النهائي مساء اليوم الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الاسباني في مدينة ليون.



