ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حسن راتب: مصر لديها مشكلة في إدارة الحركة السكانية

الخميس 17/مايو/2018 - 03:21 ص
حسن راتب: مصر لديها مشكلة في إدارة الحركة السكانية
الدكتور حسن راتب
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إن مشكلة السكان في مصر، هي مشكلة إدارة الحركة السكانية قبل أن تكون مشكلة زيادة سكانية.

وأضاف "راتب" في كلمة بمؤتمر الجمعيات الأهلية، بثتها قناة المحور الفضائية، أن إحداث التنمية في الجمتع لن يحدث إلا بخطط تعبر عن آمال ورغبات المجتمع، وكل الخطط التي لا تنبع من ذلك مصيرها الفشل.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن مصر لديها علاقة مختلة بين المكان والسكان، حيث نعيش على 7% فقط من مساحة مصر.

وأوضح أن الأطراف أصبحت قوة طاردة للسكان الذين يزحفون على العاصمة بحثا عن لقمة العيش، لافتا إلى أن معدلات الزيادة السكانية في مصر خطيرة جدا، ويجب تجهيز العمالة المدربة.
المزيد عن: حسن راتب الزيادة السكانية الجمعيات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 4:10:13 AM