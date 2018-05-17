حسن راتب: مصر لديها مشكلة في إدارة الحركة السكانية



وأضاف "راتب" في كلمة بمؤتمر الجمعيات الأهلية، بثتها قناة المحور الفضائية، أن إحداث التنمية في الجمتع لن يحدث إلا بخطط تعبر عن آمال ورغبات المجتمع، وكل الخطط التي لا تنبع من ذلك مصيرها الفشل.



وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن مصر لديها علاقة مختلة بين المكان والسكان، حيث نعيش على 7% فقط من مساحة مصر.



وأوضح أن الأطراف أصبحت قوة طاردة للسكان الذين يزحفون على العاصمة بحثا عن لقمة العيش، لافتا إلى أن معدلات الزيادة السكانية في مصر خطيرة جدا، ويجب تجهيز العمالة المدربة.

قال الدكتور حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إن مشكلة السكان في مصر، هي مشكلة إدارة الحركة السكانية قبل أن تكون مشكلة زيادة سكانية.