أوباما: خالد جلال السبب في حصد بطولة الكأس





أكد يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك، إن خالد جلال صنع حالة جيدة بين اللاعبين منذ توليه القيادة الفنية للنادي، مشيرا إلي إنه بذل مجهود كبير مع الفريق.





وقال أوباما في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "كنت أثق في حصد بطولة الكأس رغم التأخر في النتيحة طوال المباراة، ولكن اللاعبين كانوا رجال، وكان لديهم الرغبة في إنهاء الموسم ببطولة".





وتابع : "أشكر جمهور الزمالك علي مساندتهم للفريق رغم عدم التوفيق في بطولتي الدوري وإفريقيا، وشرف لي إرتداء تيشرت منتخب مصر".



