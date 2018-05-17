القبض على سائق جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات العاملين بليبيا

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط سائق لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية وتسليم ذويهم قيمتها بالعملة المحلية بالاشتراك مع شقيقه حيث بلغت حجم المعاملات 2.5 مليون جنيه مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي بالإشتراك مع شقيقه مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.



والقت قوات الأمن القبض علي محمد م ا م 36 عامًا سائق ويقيم بناحية أولاد إسماعيل بالمراغة وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقية أحمد م ا م 33 عامًا حاصل علي دبلوم تجارة.



وقيد المحضر برقم 2065 إداري مركز المراغة لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.