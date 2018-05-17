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الجمهور لـ مصطفي شعبان بعد عرض "أيوب": حمد الله على السلامة

الخميس 17/مايو/2018 - 02:57 ص
الجمهور لـ مصطفي شعبان بعد عرض أيوب: حمد الله على السلامة
مصطفى شعبان
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يارا أحمد
 
بعد عرض الحلقة الاولي من مسلسل "ايوب" للنجم مصطفي شعبان، لاقي ردود أفعال كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث رحب الجميع بظهوره بشخصية مختلفة في المسلسل.

وبدت التعليقات علي دوره كذلك: "مصطفي شعبان حمدا لله علي السلامة" فيما كتب اخر: "اخيرا رجعت يامصطفي" وكتب اخر: "هو ده مصطفي شعبان الممثل" وأشاد آخر لمحمد سيد بشير مؤلف العمل علي قدرته علي تغيير جلد مصطفي شعبان.

الجدير بالذكر أن مسلسل "أيوب" تدور أحداث حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسببه فيما وصل له .

العمل بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.
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