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ساري يقرب ميرتنز من مانشستر يونايتد

الخميس 17/مايو/2018 - 02:55 ص
ساري يقرب ميرتنز من مانشستر يونايتد
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ريهام عبد المحسن
 


كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ماوريتسيو سارّي المدير الفني لنابولي لن يرحل عن الفريق نهاية الموسم وأن ذلك سيكون له عواقب عديدة في عالم سوق الانتقالات، حيث كان المدير الفني الإيطالي قد استهدف بالفعل عدد من اللاعبين لوجهته المقبلة.


في الواقع، كان ساري قريبا من التعاقد مع تشيلسي، حيث يبدو أن أنطونيو كونتي سيغادر الفريق في نهاية الموسم. وعند انضمامه إلى جانب ستامفورد بريدج، خطط ساري للتوقيع مع هيجواين وكوليبالي. ولكن مع بقاءه في نابولي، سيكون من الصعب للغاية على تشيلسي المضي قدما في هذه التعاقدات، حيث أن كلاهما لديه علاقة ممتازة مع ساري.


علاوة على ذلك، هذا ليس له تأثير على تشيلسي فقط. وفي الواقع، انضم مانشستر يونايتد لسباق ضم ميرتنز الذي كان سينضم إلى ساري في تشيلسي، والآن سيكون لدى الشياطين الحمر فرصة أكبر لإقناع البلجيكي بدفع مبلغ 28 مليون يورو.

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