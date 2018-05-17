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"حظك اليوم برج العذراء الخميس 17 مايو 2018

الخميس 17/مايو/2018 - 02:54 ص
حظك اليوم برج العذراء الخميس 17 مايو 2018
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ءتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العذراء23 أغسطس إلى 22 سبتمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                 

برج العذراء:             

أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات. أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك – اخرج أو اكتشف أماكن جديدة. اطلب من الأصدقاء الانضمام إليك – وسف يؤدي هذا إلى رفع روحك المعنوية. في المجمل، أنت تشعر بالقيادة والهدوء؛ استغل هذا في الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز.


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