"حظك اليوم برج العذراء الخميس 17 مايو 2018
الخميس 17/مايو/2018 - 02:54 ص
ءتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العذراء- 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج العذراء:
أنت ناجح في كل ما يخص العمل،
والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا
عند التفكير في المشروعات. أنت مفعم بالحيوية، فاستمتع بوقتك – اخرج أو اكتشف أماكن
جديدة. اطلب من الأصدقاء الانضمام إليك – وسف يؤدي هذا إلى رفع روحك المعنوية. في المجمل،
أنت تشعر بالقيادة والهدوء؛ استغل هذا في الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز.
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