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السيطرة علي حريق في مدرسة بسوهاج

الخميس 17/مايو/2018 - 02:53 ص
السيطرة علي حريق في مدرسة بسوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
سيطرت الحماية المدنية بسوهاج علي حريق شب في مخزن بمدرسة كوم العرب الإعدادية بغرفة بجوار سور المدرسة من الداخل تستغل كمخزن به مقاعد وأثاثات متهالكة.

بسؤال حموده محمد خليفه 51 عامًا عامل بالمدرسة قرربمضمون ما تقدمورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف بأحتراق بعض المقاعد ونفى  الشبهة.

أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2348 إداري المركز لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.
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