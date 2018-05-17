"حظك اليوم برج الثور الخميس 17 مايو 2018"
الخميس 17/مايو/2018 - 06:00 ص
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
هناك حلم تضمره في انتظار تحوله إلى حقيقة ملموسة. انتهز الفرصة
لتحقيق الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل إيجابي ولفترة طويلة. سيكون لأقاربك وأصدقائك
رد فعل إيجابي تجاه التغيير الذي تسعى إليه وسوف يساندونك على طول الخط.
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