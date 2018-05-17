خالد جلال: الفوز على الأهلي سر التتويج بالكأس

أشار خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، إن اسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة في القلعة البيضاء اول من عرض عليه تدريب فريق كرة القدم.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "اسماعيل يوسف اكثر من وقف بجانبي في ازمات الفريق، وحازم امام ومحمد ابراهيم حرصوا على الالتزام بعد ازمتهم مع مدير الكرة في الفترة الأخيرة".

وأضاف : "مباراة المقاولون العرب افضل مباراة خلال مشواري مع الزمالك، وارحت العديد من اللاعبين قبل مباراة الاهلي على رأسهم معروف يوسف، والفوز علي المنافس التقليدي كان اكبر دافع للانطلاق في الكأس".

وتابع : "الفوز برباعية علي نادي الاسماعيلي وضع على عاتقي مسؤلية كبيرة، وطالبت من لاعبي الزمالك بين شوطي مباراة الانتاج بحتمية الفوز والحصول علي الكأس".