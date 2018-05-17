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باسم مرسي: منتخب مصر قادر على تخطي الدور الأول في كأس العالم

الخميس 17/مايو/2018 - 02:26 ص
باسم مرسي: منتخب مصر قادر على تخطي الدور الأول في كأس العالم
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علاء خليف
 

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن منتخب مصر بقيادة الارجنتيني كوبر قادر علي تخطي الدور الأول بكأس العالم.


وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الفترة الحالية وجهاز فني محترم بقيادة الأرجنتيني كوبر، وأعتقد أنهم قادرين علي تحقيق إنجاز في كأس العالم المقبلة، وتخطي الدور الأول علي الأقل في المونديال".


ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولي في كأس العالم مع منتخبات: روسيا - السعودية - أورجواي.

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