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البرومو التشويقي لـ"ربع رومي" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 17/مايو/2018 - 02:19 ص
البرومو التشويقي لـربع رومي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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الفجر الفني
 
تصدر البرومو التشويقي لمسلسل "ربع رومي"، بطولة النجم مصطفى خاطر، قائمة البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجح في جذب أنظار المشاهدين بعد أن حقق ملايين المشاهدات.

مسلسل "ربع رومي"، الذي يعرض على قناة الحياة في رمضان، يدور في إطار كوميدي حول أسرة تجمعهما العديد من المواقف التي تخرج منها الكوميديا، ويخوض مصطفى خاطر من خلاله أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، هالة فاخر، محمد سلام، إدوارد، ميرنا جميل، إضافة إلى عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، وأحمد زاهر، والعمل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني.
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