باسم مرسي: أرقامي مع منتخب مصر تتحدث عني وجاهز لقيادة هجوم الفراعنة من "بكرة الصبح"

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن كان يستحق دعم ومساندة أكبر من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مشيرًا إلي أن أرقامه مع المنتخب تؤهله للتواجد مع الفراعنة في الفترة الحالية.

وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " ما حققته مع منتخب مصر كان يؤهلني للمشاركة مع الفراعنة في كأس العالم القادمة".

وأضاف: "كنت استحق دعم ومساندة أكبر من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك بناءًا علي ما حققته مع الفراعنة، حيث أنني لعبت 10 مباريات مع المنتخب وسجلت 7 اهداف ولم اقصر في أي مرة انضممت فيها للمنتخب".

وواصل: "هناك لاعبين لا يستطيعوا اللعب للمنتخب الوطني لأن "رجليهم مش شايلاهم"، ومش أي لاعب يلعب في الاهلي و الزمالك والمنتخب، وأنا قادر علي قيادة هجوم الفراعنة وفقًا لأرقامي السابقة مع المنتخب".

وأردف: "جاهز وقادر علي قيادة هجوم المنتخب حال استدعائي في أي وقت حتي لو "بكرة الصبح" وأرقامي تتحدث عني".

وأتم: احترم الجميع في منتخب مصر بداية من كوبر حتي أصغر عامل في المنتخب، لكنني لم أتحدث مع أحد بالجهاز الفني للمنتخب من أجل الاستفسار عن اسباب استبعادي ولن أفعل ذلك".