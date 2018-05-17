هل يؤجل بوفون قرار اعتزاله ويرحل عن السيدة العجوز ؟





ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن جيجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس سيكشف غدًا في مؤتمر صحفي النقاب عن مستقبله، ومن المتوقع أن يعلن وداعه عن يوفنتوس وهو أمر شبه مؤكد. ومع ذلك ، فإنه لم يتم الكشف بعد عما إذا كان سيستمر في لعب كرة القدم أم لا.





وكانت هناك الكثير من الشائعات مؤخرا عن العروض التي تلقاها بوفون قبل الموسم المقبل. وقبل بضعة أسابيع، اعترف رئيس بوكا جونيورز الأرجنتيني بأنه كانت هناك اتصالات مع بوفون، بينما ادعت وسائل الإعلام الإنجليزية وجود مفاوضات بينه وبين ليفربول.





في الأساس، هناك سيناريوهان محتملان. الأول هو الأكثر وضوحًا وهو التقاعد من كرة القدم. والثاني وفقا ل Sportmediaset فإنه سيرحل فقط عن يوفنتوس وسيستمر في لعب كرة القدم في مكان آخر. وأكد الموقع الإيطالي بأنه غدا في الساعة 11:30، سيتم الكشف عن حقيقة مستقبل بوفون سواء كان ذلك على أرض الملعب أو في موقع خارج عالم كرة القدم.