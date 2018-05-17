بعد عرض أولى حلقات "طايع".. الجمهور بين انتقاد الإضاءة والإشادة بـ عمرو يوسف

بدأت شبكة قنوات CBC في عرض مسلسل "طايع" ضمن الأعمال الدرامية المشاركة في مارثون رمضان هذا العام.





مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.





وفور انتهاء عرض الحلقة الأولى، بدأ جمهور عمرو يوسف في التعبير عن إعجابهم بالحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





وأشاد الجمهور بأداء عمرو يوسف عبر موقع "تويتر"، حيث غرد أحد المعجبين، "‏الف مبروك يانجمنا المسلسل رائع بجد براڤو الاداء اكتر من رائع واللهجة وكل حاجة بجد يجنن مش جديد عليك الابداع دة ⁧‫طايع‬⁩ ⁦".





وانتقد أحد المشاهدين إضاءة العمل، حيث كتب، "‏حلقة أولى قمر وجميلة وشكله مكمل معانا بس حد يبعت اي عيل صغير للأستاذ عمرو سلامة يقوله بالله عليك هنكمل على الإضاءة دي؟ انا عيني كده هتروح طايع‬⁩".





‏⁧‫وغرد "آخر": "عمرو يوسف بصمة رمضان ..ما اعرف اتفرج غيرك لان اعمالك خياليه من الجمال والسيناريو والحوار وتفاعلك وتجسيدك للشخصيه تجبرني كل سنه انت تكون انت وحدك في قائمة متابعتي والبقيه من بعدك او بالاحرى بعد رمضان".





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وباركت معجبة لعمرو على انطلاق العمل، وغردت: "‏الف الف مبروك يا ⁦‪ انت اسم الله عليك ويخزي العين منور الشاشة كلا ..انا كل سنة بنطر شو بتعمل ولا مرة خيبت ظني ولا ظن معجبينك ..المسلسل كتير حلو البداية قوية والنهاية اقوى ..انت نجم كل الوطن العربي بيفتخر فيه ..مبروك".