باسم مرسي: لن ألعب في مصر إلا للزمالك.. وأحلم بالاحتراف





أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أنه لن يلعب في مصر إلا بالقميص الأبيض، متمنيًا خوض تجربة إحترافية.

وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي": "مش ممكن ألعب في مصر إلا للزمالك، وأحلم بالاحتراف خارج مصر مثل أي لاعب والقرار في يد إدارة القلعة البيضاء".

وأضاف: "لا أفكر في الرحيل عن الزمالك إلا إذا تلقيت عرضًا يليقي بي وبإسم النادي الزمالك، رغم أنني تلقيت الكثير من العروض خلال الفترة الماضية ولكنها غير مناسبة".

وأتم: "مرتضي منصور ساندني بقوة هذا الموسم ووقف بجانبي "وقفة مش طبيعية"، وكان دائمًا يحفزني حتي وأنا لا أسجل أهداف ودائمًا يقول لي : "انت ابن النادي" وكذلك أحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة السابق واسماعيل يوسف، وأشكرهم جميعًا علي مساندتهم لي".