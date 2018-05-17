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غدا.. مصطفى خضر يقدم أولى حلقات برنامجه الإذاعي "الحضرة" عبر drn

الخميس 17/مايو/2018 - 01:33 ص
غدا.. مصطفى خضر يقدم أولى حلقات برنامجه الإذاعي الحضرة عبر drn
مصطفى خضر
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الفجر الفني
 
يبدأ المذيع مصطفى خضر، في تقديم أولى حلقات برنامجه الإذاعي "الحضرة"، على محطة "Drn" يوم الخميس، طوال شهر رمضان المبارك، من الساعة 12 ليلا ولمدة ساعة.

وتدور فكرة برنامج "الحضرة"، حول مزيج بين التاريخ والموسيقى الروحانية ، منها الذكر والسيرة والإنشاد والمدح، والحديث عن أعلام هذا الفن، وقصص ونوادر لم تذكر من قبل.

"الحضرة" يتميز بالطابع الروحاني في شكله وأداءه والموسيقى التي يحتوي عليها وهى مادة غزيرة ولها تاريخ وأبعاد.

ومن المقرر أن يذاع برنامج "الحضرة"، خلال شهر رمضان، كل خميس من كل اسبوع، على إذاعة "Drn".
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