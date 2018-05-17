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باسم مرسي: مشاركتي بالمباريات "مجاملة"؟..قدمت مع الزمالك ما لم يفعله بعض المهاجمين في 20 عامًا

الخميس 17/مايو/2018 - 01:29 ص
باسم مرسي: مشاركتي بالمباريات مجاملة؟..قدمت مع الزمالك ما لم يفعله بعض المهاجمين في 20 عامًا
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علاء خليف
 

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن الحديث الذي يتردد أن مشاركته مع الزمالك "مجاملة" غير منطقي علي الإطلاق.

وأضاف "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " سجلت مع الزمالك 53 هدف في 4 سنين، ووهناك مهاجمين لعبوا 20 عامًا ولم يصلوا لهذا الرقم".

وأتم: " عانيت هذا الموسم بسبب إصابتي ولكنني اجتهد في التدريبات وعدت للمشاركة مع الفريق مؤخرًا، والكلام عن أن مشاركتي مجاملة "مش منطقي" تمامًا".

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