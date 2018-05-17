باسم مرسي: مشاركتي بالمباريات "مجاملة"؟..قدمت مع الزمالك ما لم يفعله بعض المهاجمين في 20 عامًا





أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن الحديث الذي يتردد أن مشاركته مع الزمالك "مجاملة" غير منطقي علي الإطلاق.





وأضاف "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " سجلت مع الزمالك 53 هدف في 4 سنين، ووهناك مهاجمين لعبوا 20 عامًا ولم يصلوا لهذا الرقم".





وأتم: " عانيت هذا الموسم بسبب إصابتي ولكنني اجتهد في التدريبات وعدت للمشاركة مع الفريق مؤخرًا، والكلام عن أن مشاركتي مجاملة "مش منطقي" تمامًا".



