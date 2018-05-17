بعد عرض أولى حلقات "كلبش٢".. سليم الأنصاري يحتل ترند "تويتر"

دخلت قناة الحياة السباق الرمضاني بعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش٢"، حيث حققت الحلقة فور عرضها، ردود أفعال إيجابية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء هاشتاج "كلبش٢" في المركز الثاني، وهاشتاج "سليم الأنصاري" المركز الرابع ضمن أكثر الهاشتجات تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر".



