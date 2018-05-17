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بعد عرض أولى حلقات "كلبش٢".. سليم الأنصاري يحتل ترند "تويتر"

الخميس 17/مايو/2018 - 01:15 ص
بعد عرض أولى حلقات كلبش٢.. سليم الأنصاري يحتل ترند تويتر
أمير كرارة
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شيماء عطية
 
دخلت قناة الحياة السباق الرمضاني بعرض الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش٢"، حيث حققت الحلقة فور عرضها، ردود أفعال إيجابية من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء هاشتاج "كلبش٢" في المركز الثاني، وهاشتاج "سليم الأنصاري" المركز الرابع ضمن أكثر الهاشتجات تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر".

مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفي ومحمد دياب، أشرف زكي، محمد محمود عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، صبحي خليل، هالة فاخر، محمود البزاوي، ضياء عبد الخالق ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف باهر دويدار.
بعد عرض أولى حلقات "كلبش٢".. سليم الأنصاري يحتل ترند "تويتر"
بعد عرض أولى حلقات "كلبش٢".. سليم الأنصاري يحتل ترند "تويتر"
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