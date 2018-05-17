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باسم مرسي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاده من منتخب مصر

الخميس 17/مايو/2018 - 01:19 ص
باسم مرسي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاده من منتخب مصر
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علاء خليف
 


أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن سبب عدم انضمامه لمنتخب مصر هو وجود عضو في الجهاز الفني "لا يحبه".

 

وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " لا يوجد أي مشكلة مع الأرجنتيني كوبر نهائيًا واحترمه جدًا وعلاقتي مع جهاز المنتخب جيدة".

 

وأضاف: " مشكلة لقاء غانا لا علاقة لها باستبعادي من المنتخب وغادرت الفندق متوجهًا للمستشفي بناءًا علي تعليمات طبيب المنتخب".

 

وتابع: "عدم إنضمامي للمنتخب الوطني سببه وجود عضو في الجهاز الفني للفراعنة "لا يحبني" وأنا أعرفه جيدًا وأمتلك مكالمات هاتفية مسجلة بين هذا الشخص وأحد الصحفيين "يشتمني" فيها".

 

وأتم: " كنت أتمني التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم والحظ لم يحالفني وأتمني لهم التوفيق".

 

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