مشادة بين كاتب وعضو بلجنة الدراما: "متقوليش للناس اعملوا إيه"



وأضافت "البشلاوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، الأربعاء، المسلسل الديني المستنير غير موجود، والمسلسل التاريخي غير موجود، لافتة إلى أن هناك معايير يتم تقييم العمل الدرامي على أساسها.



من جانبه، رد الكاتب عمرو سمير عاطف، قائلا: "حضرتك اعملي مسلسل اكتبي فيه ده، لكن متقوليش للناس اعملوا اية.. انتى لا تملكى أى سلطة على الكاتب"، مضيفا: "إية لجنة الدراما دي موجودة في أنهي بلد".

قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، عضو لجنة الدراما، في المجلس الأعلى للإعلام، إنها تتمنى وجود نسبة كبيرة من الإنتاج الجيد، لأن الدراما في السنوات الأخيرة لم تعد مثل الدراما في السابق، و"هي في وادي والمجتمع في وادي تاني خالص".