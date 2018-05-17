ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشادة بين كاتب وعضو بلجنة الدراما: "متقوليش للناس اعملوا إيه"

الخميس 17/مايو/2018 - 01:17 ص
مشادة بين كاتب وعضو بلجنة الدراما: متقوليش للناس اعملوا إيه
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، عضو لجنة الدراما، في المجلس الأعلى للإعلام، إنها تتمنى وجود نسبة كبيرة من الإنتاج الجيد، لأن الدراما في السنوات الأخيرة لم تعد مثل الدراما في السابق، و"هي في وادي والمجتمع في وادي تاني خالص".

وأضافت "البشلاوي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، الأربعاء، المسلسل الديني المستنير غير موجود، والمسلسل التاريخي غير موجود، لافتة إلى أن هناك معايير يتم تقييم العمل الدرامي على أساسها.

من جانبه، رد الكاتب عمرو سمير عاطف، قائلا: "حضرتك اعملي مسلسل اكتبي فيه ده، لكن متقوليش للناس اعملوا اية.. انتى لا تملكى أى سلطة على الكاتب"، مضيفا: "إية لجنة الدراما دي موجودة في أنهي بلد".
المزيد عن: مصر النهاردة دراما التلفزيون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 2:40:10 AM