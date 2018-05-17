في عيد ميلاد الزعيم.. تعرف على أبرز الثنائيات الناجحة في مشواره الفني

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثامن والسبعين، حيث ولد في السابع عشر من مايو عام ١٩٤٠، وعلى مدار ست عقود استطاع أن يكون أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.





تمكن الزعيم من رسم الضحكة على وجوه معجبيه في العالم العربي حيث قام ببطولة العديد من الأفلام الناجحة، والتي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، كما حرص إمام على عرض ومناقشة أبرز القضايا والمشكلات التي تواجه مصر في أعماله ولعل أبرزها كان الإرهاب والفساد.





إلى جانب السينما، قدم الزعيم العديد من المسرحيات منها "الواد سيد الشغال، شاهد مشفش حاجة، الزعيم"، كما حرص مؤخرًا على التواجد في المارثون الرمضاني بعمل سنوي، وذلك على مدار سبع سنوات متتالية ابتدءًا من عام ٢٠١٢ بمسلسل "فرقة ناجي عطالله"، وصولًا لمسلسله الجديد "عوالم خفية".





تزوج الفنان عادل إمام من سيدة من خارج الوسط الفني تٌدعي هالة الدشلقاني، وأنجب منها ثلاثة أبناء، رامي ويعمل مخرجًا ومنتجًا، ومحمد وهو أحد نجوم الفن الشباب، وسارة والتي رفض دخولها الوسط الفني.





وفي التقرير التالي، يستعرض " الفجر الفني " أبرز الثنائيات التي نجح الزعيم معها.





يسرا

شكلت الفنانة يسرا مع الزعيم عادل إمام دويتو ناجح، حيث قدما سويًا ١٧ فيلم، أبرزها "شباب يرقص فوق النار" ١٩٧٨، و"باب الوزير" ١٩٨٢، و"الأنس والجن" ١٩٨٥، و"كراكون في الشارع" ١٩٨٦، و"المولد" ١٩٨٩، و"جزيرة الشيطان" ١٩٩٠، و"الإرهاب والكباب" ١٩٩٢، و"المنسي" ١٩٩٣، و"طيور الظلام" ١٩٩٥، و"رسالة إلى الوالي" ١٩٩٨، و"عمارة يعقوبيان" ٢٠٠٦، و"بوبوس" ٢٠٠٩.





لبلبة

رغم عدم مشاركتهما معًا أعمال كثيرة، إلا أن ظهورهما سويًا كفيل بإسعاد جمهورهما، والذي اعتبر أن الزعيم عادل إمام ولبلة، شكلا معًا ثنائي مختلف، وكانت أبرز أعمالهم معًا، "عصابة حمادة وتوتو" ١٩٨٢، و"احترس من الخط" ١٩٨٤، ومسلسل "مأمون وشركاؤه" عام ٢٠١٦.





سعيد صالح

شكل الفنان سعيد صالح مع الزعيم عادل إمام ثنائي كوميدي مميز، ويعد لقائهما الأشهر في مسرحية "مدرسة المشاغبين" ١٩٧٣، إلى جانب العديد من الأفلام الناجحة، أبرزها "رجل فوق صفيح ساخن" ١٩٧٨، و"المشبوة" ١٩٨١، و"سلام ياصاحبي" ١٩٨٦، و"الجردل والكنكة" ١٩٩٦، و"الواد محروس بتاع الوزير" ١٩٩٩، و"أمير الظلام" ٢٠٠٣، و"زهايمر" ٢٠١٠.