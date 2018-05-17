فودة يتفقد تطوير منطقة وطنية ودلتا شرم بشرم الشيخ (صور)

















تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ اعمال تطوير المنطقة بين محطة وطنيه ودلتا شرم بمدينة شرم الشيخ والتي تشمل رصف طريق وانارة وتجميل، وانشاء مقاعد للزائرين،وممشي للدراجات، واكشاك لبيع الزهور والجرائج والمجلات ومستلزمات زائري المدينة، وموقف للاجرة وباركينج ودورات مياه عموميه حضاريه.





بغرض تحويل المنطقة لمزارا اضافيا اخر يستكمل سلسة مزارات جديدة تشمل منطقة السوق القديم، وشارع قصر الثقافه بشرم الشيخ وفي اطار خطة التطوير الشامل للمدينة