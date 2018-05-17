باسم مرسي: تصريح "مش متابع" عن منتخب مصر تم تحريفه





أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك أن تصريحه الشهير "مش متابع" الذي أطلقه عن متابعته لمنتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية تم تحريفه، وأنه لم يقصد عدم متابعة مباريات الفراعنة بالبطولة.

وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " يتم تحريف تصريحاتي وتفسيرها بشكل خاطئ مثل تصريح "مش متابع"".

وأضاف: " بالتأكيد كنت متابع لمنتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية 2017 وكنت حريص علي التواصل مع معظم اللاعبين عبر الهاتف للإطمئنان علي الفريق ولكن عندما سئلت حول متابعتي لنتائج المباريات كنت في زيارة لحي الأسمرات مع وزير الشباب والرياضة وتم سؤالي علي نتائج مباريات المجموعة الثانية قلت "مش متابع" ".

وأتم: "أتحدي أي شخص يثبت أني قلت أنني مش متابع مباريات منتخب مصر، الأخبار في مصر يتم تحريفها بشكل كبير".