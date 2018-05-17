ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل خناقة أمل كلوني ومصمم الأزياء توم فورد

الخميس 17/مايو/2018 - 12:37 ص
تفاصيل خناقة أمل كلوني ومصمم الأزياء توم فورد
أمل كلوني
طباعة
الفجر الفني
 
من الواضح أن فعاليات حفل Met Gala لم تمر مرور الكرام، فبعيدًا عن الأزياء التى تداولتها الصحف والمواقع كانت هناك خلافات ومشاجرات، وكان أبرزها خلاف بين المحامية الحقوقية أمل كلونى ومصمم الأزياء توم فورد، فرغم محاولات كلونى لإخفاء الأمر، إلا أن تفاصيل الخلافات بين الثنائى خرجت للنور، فماذا حدث؟

قبل فعاليات حفل Met Gala وقعت أمل كلونى اتفاقاً مع مصمم الأزياء توم فورد بتصميم فستان لها من أجل هذا الحفل وبالفعل حدث الأمر، وتم اختيار الفستان تصميمه، إلا أن فورد تفاجئ فى ليلة الحفل ظهور كلونى بفستان ليس من تصميمه، بل من تصميم مصم بريطانى يدعى ريتشارد كوين، وعما بدا صادماً له إلى حد كبير، ليس هذا فقط، بل أجرت كلونى اتصالاً بفريق توم فورد قبل الحفل تخبرهم بأنها لن ترتدى الفستان بالحفل، وأخبروها أنه لا توجد مشكلة، ولكن يفضل ألا ترتديه فى أى مناسبة أخرى.

ولكن ما حدث هو أن أمل كلونى لم تظهر بالفستان بالفعل على السجادة الحمراء، ولكن ظهرت به خلف الكاميرات، وهو ما بدا إهانة واضحة منها لتوم فرد وفريقه.
المزيد عن: مصمم الأزياء أمل كلوني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 1:00:02 AM