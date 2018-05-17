تفاصيل خناقة أمل كلوني ومصمم الأزياء توم فورد

من الواضح أن فعاليات حفل Met Gala لم تمر مرور الكرام، فبعيدًا عن الأزياء التى تداولتها الصحف والمواقع كانت هناك خلافات ومشاجرات، وكان أبرزها خلاف بين المحامية الحقوقية أمل كلونى ومصمم الأزياء توم فورد، فرغم محاولات كلونى لإخفاء الأمر، إلا أن تفاصيل الخلافات بين الثنائى خرجت للنور، فماذا حدث؟





قبل فعاليات حفل Met Gala وقعت أمل كلونى اتفاقاً مع مصمم الأزياء توم فورد بتصميم فستان لها من أجل هذا الحفل وبالفعل حدث الأمر، وتم اختيار الفستان تصميمه، إلا أن فورد تفاجئ فى ليلة الحفل ظهور كلونى بفستان ليس من تصميمه، بل من تصميم مصم بريطانى يدعى ريتشارد كوين، وعما بدا صادماً له إلى حد كبير، ليس هذا فقط، بل أجرت كلونى اتصالاً بفريق توم فورد قبل الحفل تخبرهم بأنها لن ترتدى الفستان بالحفل، وأخبروها أنه لا توجد مشكلة، ولكن يفضل ألا ترتديه فى أى مناسبة أخرى.

