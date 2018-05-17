باسم مرسي: إيهاب جلال محترم وواجه سوء توفيق مع الزمالك مثل "نيبوشا"
الخميس 17/مايو/2018 - 12:31 ص
علاء خليف
أشاد باسم مرسي مهاجم الزمالك بـإيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه واجهه سوء توفيق خلال فترة قيادته للفريق.
وقال "مرسي"
في تصريحات لبرنامج "الحريف": "إيهاب جلال مدرب محترم ولكن واجهه سوء
توفيق كبير في الزمالك".
وأضاف: "إيهاب
جلال افضل مدرب في مصر والإدارة وفرت له كافة عوامل النجاح ولكن التوفيق لم يحالفه".
وتابع: "لم
أصدق خسارة الزمالك أمام ولايتا ديتشا، مش عارف إيه أسباب خسارتنا أمام ديتشا الأثيوبي
دا فريق مستحيل الزمالك يخسر أمامه".
وأتم: "إدارة
الزمالك وفرت كل شيئ لإيهاب جلال ولكنه واجهه سوء حظ مثل نيبوشا".