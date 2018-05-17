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باسم مرسي: إيهاب جلال محترم وواجه سوء توفيق مع الزمالك مثل "نيبوشا"

الخميس 17/مايو/2018 - 12:31 ص
باسم مرسي: إيهاب جلال محترم وواجه سوء توفيق مع الزمالك مثل نيبوشا
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علاء خليف
 


أشاد باسم مرسي مهاجم الزمالك بـإيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه واجهه سوء توفيق خلال فترة قيادته للفريق.

 

وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "إيهاب جلال مدرب محترم ولكن واجهه سوء توفيق كبير في الزمالك".

 

وأضاف: "إيهاب جلال افضل مدرب في مصر والإدارة وفرت له كافة عوامل النجاح ولكن التوفيق لم يحالفه".

 

وتابع: "لم أصدق خسارة الزمالك أمام ولايتا ديتشا، مش عارف إيه أسباب خسارتنا أمام ديتشا الأثيوبي دا فريق مستحيل الزمالك يخسر أمامه".

 

وأتم: "إدارة الزمالك وفرت كل شيئ لإيهاب جلال ولكنه واجهه سوء حظ مثل نيبوشا".

 

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