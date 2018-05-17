باسم مرسي: إيهاب جلال محترم وواجه سوء توفيق مع الزمالك مثل "نيبوشا"





أشاد باسم مرسي مهاجم الزمالك بـإيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه واجهه سوء توفيق خلال فترة قيادته للفريق.

وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "إيهاب جلال مدرب محترم ولكن واجهه سوء توفيق كبير في الزمالك".

وأضاف: "إيهاب جلال افضل مدرب في مصر والإدارة وفرت له كافة عوامل النجاح ولكن التوفيق لم يحالفه".

وتابع: "لم أصدق خسارة الزمالك أمام ولايتا ديتشا، مش عارف إيه أسباب خسارتنا أمام ديتشا الأثيوبي دا فريق مستحيل الزمالك يخسر أمامه".

وأتم: "إدارة الزمالك وفرت كل شيئ لإيهاب جلال ولكنه واجهه سوء حظ مثل نيبوشا".