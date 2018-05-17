شيماء سعيد: اخترت الدار الآخرة وقرار ارتدائي الحجاب كان سهلًا

قالت الفنانة والمطربة المعتزلة شيماء سعيد، إن قرار ارتداها للحجاب كان سهلًا جدًا، مؤكدًة أنها كانت أمام خيارين "يا دنيا.. يا ربنا سبحانه وتعالي" لكنها اختارت الدار الآخرة.





وأضافت شيماء، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية دريم، أنها كانت ملتزمة خلال فترتها الفنية وكان والدها بجانبها دائما قبل وفاته، موضحة أنها جملة "يالله إحنا عبدناك حق عبادتك" كانت سببا أيضا فى حجابى، لأنها تحمل معنى كبير جدا لعظمة الله سبحانه وتعالى.





وتابعت أن قرار الحجاب اتخذته منذ أكثر من سنة لكن كنت مترددة، لكن بعد وفاتى والدى منذ 7 أشهر، حصلت لى "هزة" وكان من الدوافع لارتداءه، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى أى أحد من الشيوخ أو رجال الدين، لكن كان عن طريق بعض الصديقات تعمقن فى الدين.



