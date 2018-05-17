'الصحفيين' تخاطب المترو لتخفيض أسعار التذاكر على أعضائها





قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة خاطبت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، من أجل تخفيض سعر التذاكر على أعضائها، وذلك قبل الزيادة التي أقرتها وزارة النقل مؤخرًا.









وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الشركة رفضت تخفيض سعر التذاكر للنقابة، وطالبت النقابة بتحمل فرق السعر والنفقات، مؤكدًا أن النقابة ستخاطب وزارة النقل والشركة من جديد، وذلك لتخفيف الأعباء على الزملاء الصحفيين، في ظل زيادة أسعار المترو مؤخرًا، وترقبات لزيادة أسعار الوقود.







