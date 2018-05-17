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داعية إسلامي: يجوز لطلاب الثانوية العامة الإفطار في الامتحانات بشرط

الخميس 17/مايو/2018 - 12:50 ص
داعية إسلامي: يجوز لطلاب الثانوية العامة الإفطار في الامتحانات بشرط
الداعية الإسلامي محمد وهدان
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داليا الحسين
 
قال الداعية الإسلامي محمد وهدان، إنه يجوز لطلاب الثانوية العامة، الأفطار خلال أدائهم الامتحانات، إذا ترتب عليهم مشكلة أو لم يستطيعوا التركيز وتأدية فريضة الصوم في أيام أخري ولا حرج في ذلك ولكن يجب أن يكون بمعرفة الطبيب.

وأضاف "وهدان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قطرات العين لا تفطر على الإطلاق.

وأشار إلى أن مريض السكر إذا لم يستطيع الصيام وشعر بالتعب وطالبه الطبيب بالإفطار يجوز أن يفطر ثم يخرج فدية.
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