فصول للمواهب وتجميل 15 ميدان بالمحافظات وتأهيل مباني وزارة الثقافة لذوي القدرات الخاصة

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بقيادات الوزارة من رؤساء الهيئات والقطاعات لمتابعة العديد من الانشطة والفعاليات الهامة خلال الفترة القادمة الرامية الى اعلاء القيم و تشكل الجانب المعنوي في السلوك الإنساني.





وأكدت على أهمية إقامة جميع الفعاليات الثقافية في مختلف ربوع ومحافظات مصر والتى تهدف الى نشر الوعي بين الجماهير والارتقاء بالذوق العام لمواجهة التطرف الفكري وشددت على ضرورة عودة الثقافة الى المواطن من خلال تكاتف جميع القطاعات والتنسيق فيما بينهم.





وقالت إنه تم إعداد أجندة موحدة للوزارة تضم الفعاليات والانشطة في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان واعلنت عن افتتاح قصر ثقافة طنطا مع الاحتفال بيوم الموسيقي العالمي في 21 يونية المقبل بأوبريت عن الفنان الراحل محمد فوزي.





وأشارت عبد الدايم الى الانشطة الفنية التى تنظمها الوزارة خلال فترات االاجازات الصيفية في المحافظات الساحلية ومدن الصعيد وطالبت وزيرة الثقافة بضرورة تجهيز وإعادة تأهيل جميع المباني والمسارح للتتناسب مع أحتياجات ذوي االقدرات الخاصة ووجهت بضرورة استحداث وفتح فصول لتنمية المواهب بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وهيئة قصور الثقافة لتكون كيان قوي لأكتشاف ورعاية المبدعين بأعتبارهم امل ومستقبل الوطن علي ان تبدأ بمحافظتي الاسماعلية والغربية وكلفت وزيرة الثقافة المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوضع الرؤية المعمارية لتطوير 15ميدان في القاهرة والمحافظات بهدف البدء في تغيير الصورة البصرية للفراغات العامة على مستوى الجمهورية وهي ميادين مصطفى كامل (الحرية) وشامبليون (الجمهورية) بالاسماعلية، النافورة في الجمالية والشهداء في المنصورة دقهلية ، الجلاء بطنطا محافظة الغربية ، (الإسعاف – ميدان التحرير – ميدان المستشفى) بالدخلة و (مدخل المطار –المحافظة – البساتين –الساعة ) بالخارجه ،مدينة بلاط (السياحة) محافظة الوادي الجديد ، المحطة بمحافظة أسوان ، القناطر مدخل القناطر أسيوط ، الكيت كات –المنيب –القومية بإمبابة محافظة الجيزة ، المحطة وشارع الجلاء بالزقازيق محافظة الشرقية ، الإسماعيلية بمصر الجديدة و السيدة عائشة محافظة القاهرة.





حضر الاجتماع الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب - الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة – خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي – د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية – الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية – الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية – الدكتور انور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة – اسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح – الدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما -الدكتور عادل عبدة رئيس الادارة المركزية للفنون الشعبية والاستعراضية والفنان هشام عطوه نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.