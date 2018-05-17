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باسم مرسي: كنت سعيد بانضمام عبد الله السعيد للزمالك حتى لو هيحصل على 100 مليون جنيه

الخميس 17/مايو/2018 - 12:07 ص
باسم مرسي: كنت سعيد بانضمام عبد الله السعيد للزمالك حتى لو هيحصل على 100 مليون جنيه
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علاء خليف
 


تحدث باسم مرسي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر عن رد فعله بعدما علم بأنباء إنضمام عبد الله السعيد نجم الأهلي للقلعة البيضاء.

 

وقال "مرسي" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "تعاملت مع خبر إنضمام "السعيد" للزمالك بشكل عادي".

 

وأضاف: "كنت سعيد بتعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد، وهو لاعب مميز ومحترم ومن أفضل اللاعبين في مصر وكان سيصبح إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة حال إتمام التعاقد معه".

 

وبسؤالة عن رد فعله بعدما علم بحصول "السعيد" علي 40 مليون جنيه للإنضمام للزمالك قال: " لم يشغلني القيمة المالية التي حصل عليها "السعيد" من إدارة الزمالك وليس لدي أي مشكلة في ذلك، حتي لو كان هيحصل علي 100 مليون جنيه".

 

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