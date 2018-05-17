معرض للحرف التراثية خلال شهر رمضان بشارع المعز

قال شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز بالقاهرة التاريخية، إنه من المقرر إقامة معرض للحرف التراثية المختلفة بمقعد الأمير ماماي، بشارع بيت القاضي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظ القاهرة.





وأوضح فوزي أن المعرض يأتي في إطار احتفالات شارع المعز بشهر رمضان الكريم و سيقام في الفترة من23 مايو وحتى 2 يونيو.



