معرض للحرف التراثية خلال شهر رمضان بشارع المعز
الخميس 17/مايو/2018 - 12:01 ص
حسام زيدان
قال شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز بالقاهرة التاريخية، إنه من المقرر إقامة معرض للحرف التراثية المختلفة بمقعد الأمير ماماي، بشارع بيت القاضي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظ القاهرة.
وأوضح فوزي أن المعرض يأتي في إطار احتفالات شارع المعز بشهر رمضان الكريم و سيقام في الفترة من23 مايو وحتى 2 يونيو.
وأضاف فوزي أن المعرض سيضم معروضات لصناعات الحرف التراثية، لأكثر من 20 حرفي متخصص من الدرب الأحمر والجمالية في صناعات النحاس، الخيامية، والزجاج، والخزف، والكليم، وغيرها من الحرف الأخرى.