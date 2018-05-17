حالة الطقس اليوم الخميس 17/5/2018 في مصر والدول العربية

نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الخميس 17/5/2018 فى مصر، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد أول يوم رمضان ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.





حالة الطقس اليوم الخميس 17/5/2018 في مصر:





كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا . والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس أول أيام رمضان بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 والصغرى 17.









حالة الطقس اليوم الخميس 17/5/2018 في الأردن:





يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية في النهار، كما تسود أجواء حارة نسبياً ومُغبرة بشكل متفاوت فى عموم المناطق، وحارة فى مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تكون الرياح شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مُثيرة للغبار والأتربة فى عموم المناطق.





حالة الطقس اليوم الخميس 17/5/2018 في خليج العقبة:





تكون الرياح شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، أما حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية. تسود أجواء أكثر دفئاً وأكثر جفافاً من المُعتاد فى عموم المناطق، وتستمر مُغبرة بشكل متفاوت في الليل، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.









حالة الطقس اليوم الخميس 17/5/2018 في فلسطين:



