محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض أهلا رمضان بشرم الشيخ (صور)













تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، معرض أهلا رمضان والمقام بمقرين نادي شرم الشيخ الرياضي الاجتماعي، ومدخل هضبة ام السيد بشرم الشيخ والمقام تحت رعايه محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع الغرفة التجاريه بالمحافظة ورابطة تجار السوق القديم بشرم الشيخ بمناسبة شهر رمضان المعظم، لاهالي شرم الشيخ باسعار مقبولة حيث تتراوح نسب التخفيضات في السلع من 15 إلي 30 % ويشمل المعرض منتجات غذائية جافه وخضراوات وفاكهة وأسماك وملابس ولحوم بقري طازجة بسعر 95 جنيه للكيلو ودواجن مجمدة وياميش رمضان.





رافق المحافظ اللواء محمود عيسي، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمد الجافي، رئيس الغرفة التجارية ورئيس مجلس ادارة شرم الشيخ، ومحمد الغندور مدير نادي شرم الشيخ.