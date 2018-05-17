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ننشر حركة تنقلات الآثار

الخميس 17/مايو/2018 - 12:19 ص
ننشر حركة تنقلات الآثار
الدكتور مصطفى وزيري - الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
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حسام زيدان
 
صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار وزير الدولة لشئون الآثار، ووقفًا لما عرضه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وموافقة ذلك لصالح العمل، بحركة تنقلات جديدة بقطاع الآثار الإسلامية.

صدر القرار بترقية خضر مدبولي السيد، مدير عام لمنطقة شمال القاهرة، وباسم الأشقر مديرًا عامًا لمنطقة آثار الأزهر والغوري، ومحمد أبو سريع مدير منطقة آثار الجمالية، وطارق غريب مدير عام حفائر القاهرة والحيزة، وأشرف عبد السلام مدير عام آثار السيدة زينب والخليفة، ومحمد طه مدير عام بإدارة حفائر القاهرة والجيزة.

وأعلنت وزارة الآثار، أن حركة التنقلات تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع الأثرية المختلفة، حرصًا على تحسين الآداء العام في المواقع الأثرية.
ننشر حركة تنقلات الآثار
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