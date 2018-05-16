ريال مدريد يهنئ أتلتيكو بالدوري الأوروبي

توج فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي بالفوز على فريق مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمع بينهم بمدينة ليون.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فريق ريال مدريد قام بتهنئة نظيره أتلتيكو مدريد بعد الفوز على مارسيليا في اللقاء النهائي.

واشارت الصحيفة إلي أن ريال مدريد قام بنشر رسالة خاصة عبر الحساب الرسمي بتويتر كتب فيها: تهانينا لأتلتيكو مدريد فوزه بلقب الدوري الأوروبي الذي حققه اليوم في ليون.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد هنئ برشلونة بفوزه باللقب الدوري بعد 19 ساعة على التتويج الرسمي.