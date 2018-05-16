ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريال مدريد يهنئ أتلتيكو بالدوري الأوروبي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:34 م
ريال مدريد يهنئ أتلتيكو بالدوري الأوروبي
طباعة
الفجر الرياضي
 

توج فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي بالفوز على فريق مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمع بينهم بمدينة ليون.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فريق ريال مدريد قام بتهنئة نظيره أتلتيكو مدريد بعد الفوز على مارسيليا في اللقاء النهائي.

واشارت الصحيفة إلي أن ريال مدريد قام بنشر رسالة خاصة عبر الحساب الرسمي بتويتر كتب فيها: تهانينا لأتلتيكو مدريد فوزه بلقب الدوري الأوروبي الذي حققه اليوم في ليون.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد هنئ برشلونة بفوزه باللقب الدوري بعد 19 ساعة على التتويج الرسمي.

 


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
0
x
21:00
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
1
x
18:15
3
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
3
x
15:00
1
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
3
x
15:00
3
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
2
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
0
x
18:00
0
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
0
x
21:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الدوري الأوروبي
مارسيليا - فرنسا
0
x
21:00
0
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 11:30:01 PM