شوبير يكشف عن أقرب المدربين لخلافة "البدري" في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن المدير الفني الأقرب لقيادة النادي الأهلي في الموسم المقبل، بعد رحيل حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي.





وقال شوبير:" إن الأهلي تلقى سيرًا ذاتية لـ70 مدربًا، وأن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، هو الأقرب لقيادة الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن التغيير سيطكون شاملًا فنيًا وإداريًا.

وأوضح أن المدرب الذي سيقود الأهلي سيأتي بجهازه الفني بالكامل، بداية من مدرب والمساعد ومدرب حراس المرمى ومدرب الأحمال، موضحًا أنه تم التوافق وفي انتظار وضع المدرب الأرجنتيني لشروطه.