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هشام عباس مهنئًا شيماء سعيد على ارتدائها الحجاب :"انتي ست جميلة وأخلاقك حلوة"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:23 م
هشام عباس مهنئًا شيماء سعيد على ارتدائها الحجاب :انتي ست جميلة وأخلاقك حلوة
هشام عباس
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كساب أحمد
 
هنأ الفنان هشام عباس، الفنانة شيماء سعيد على ارتداشها الحجاب قائلًا:" يارب تكوني سعيدة ومبوسطة، وانتي ست جميلة وأخلاقك حلوة، وعايشة حياة هادية وجميلة، ولو إنتي سعيدة الحمد لله".

وعلق "عباس"، خلال مداخلة هافتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، على فكرة تحريم الفن، قائلًا:" على حسب النية، لو إنت نيتك كويسة، يبقى حلال، الفن زيه زي أي حاجة ".

وتابع: " شيماء سعيد كانت بتقدم فن ملتزم، وإن شاء الله أنا هساعدها تقدم حاجة كويسة بعد الحجاب، مش كده يا شيماء، فردت عليه: قائلة:" مش كده يا هشام يعني، احنا على الهواء ".
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