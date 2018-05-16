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الملك سلمان: الإرهاب والتطرف لا ينتميان لدين أو ملة أو ثقافة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:20 م
الملك سلمان: الإرهاب والتطرف لا ينتميان لدين أو ملة أو ثقافة
الملك سلمان
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وكالات
 

قال خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن الإرهاب حينما دب فى جسد العالـم عملت المملكة العربية السعودية وما زالت تعمل، بكل ما أوتيت من إمكانات وثقل سياسى ومكانة دولية، على محاربة التطرف والإرهاب، والتأكيد فى كل المنابر الدولية على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة .

 

وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته اليوم الأربعاء إلى الشعب السعودى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتى ألقاها نيابة وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عواد العواد وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن شهر رمضان مناسبة يستذكر فيه المسلمون الفرحة العظمى بنزول الذكر الحكيم فى ليلة هى خير من ألف شهر، مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يحمل فى ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام .

 

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