عاجل.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، العديد من القرارات الرسمية خلال اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة.





وجاءت قرارات مجلس الأهلي كالتالي:





• اعتماد توصيات المكتب التنفيذي في جلسته الأخيرة، مع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة في اجتماعه السابق، الذي عقد يوم الـ7 من مايو الماضي، بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.





• اعتماد توصيات لجنة الكرة، والتي تضمنت ما يلي:





- اختيار مدير فني أجنبي للفريق الأول.





- اعتبار جلسة لجنة الكرة ممتدة لحين الانتهاء من دراسة جميع ملفات كرة القدم.





- اعتماد التجديد مع سبعة لاعبين من الفريق الأول، هم: حسام عاشور، وشريف إكرامي، وعبد الله السعيد، ومحمد هاني، وصبري رحيل، ووليد سليمان، وباسم علي.





- اعتماد التعاقد مع أحمد علاء، لاعب فريق الداخلية.





- اعتماد نجاح الأهلي في الحفاظ على حقوقه في قضية هروب اللاعب سليماني كوليبالي، نظير مبلغ مليون و٤٣٦ ألفًا و٦٨٠ دولار.





- اعتماد افتتاح فروع أكاديمية الأهلي لكرة القدم داخل «مصر»، وتجديد عقود بعض الأفرع المنتهية.





- اعتماد ضم خمسة لاعبين لفرق الناشئين.





• كما قرر المجلس تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأهلي الدولية الأولى للجمباز، التي ينظمها الأهلي في شهر سبتمبر القادم، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وذلك في إطار اهتمام الأهلي بلعبة الجمباز.





• الموافقة على طرح كراسة الشروط لممارسة منح التراخيص الخاصة بإدارة وتشغيل فروع أكاديمية الأهلي لكرة القدم في دول الخليج لثلاث سنوات، في إطار تنمية موارد النادي.





• الموافقة على استمرار مديرين الأفرع والخدمات، وبعض العاملين بالنادي، وتوجيه الشكر لهم على المجهود المبذول في الفترة الماضية، وتوجيه المجلس بزيادة هذا الجهد، لخدمة الأعضاء في المرحلة القادمة.





• اعتماد المذكرة المقدمة من رئيس اللجنة الطبية، الدكتور محمد شوقي، بشأن العمليات الجراحية التي أجريت للاعبين الفترة الأخيرة، ومن بينها الجراحة التي خضع لها أحمد قطب، لاعب فريق الكرة الطائرة للرجال بالنادي، بعد إصابته في بطولة إفريقيا، التي نظمها النادي مؤخرًا، مع توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين في النادي.



