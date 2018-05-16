"الغرف التجارية": أسواق الذهب تشهد حالة كساد غير طبيعية.. "والأسعار تتغير 50 مرة في اليوم"

قال إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية، إنه يوجد متغيرات عديدة في الفترة السابقة أدت إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، وأثر على سعر العملة.





وأضاف "وصفي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء الأربعاء، أن سعر الذهب يتغير أكثر من 20 مرة في اليوم، ومن الممكن أن يصل إلى 50 مرة في اليوم، متابعًا: "كل ربع ساعة يوجد تغير في أسعار الذهب".



