"الغرف التجارية": أسواق الذهب تشهد حالة كساد غير طبيعية.. "والأسعار تتغير 50 مرة في اليوم"
الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:19 م
أمنية فوزي
قال إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية، إنه يوجد متغيرات عديدة في الفترة السابقة أدت إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، وأثر على سعر العملة.
وأضاف "وصفي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء الأربعاء، أن سعر الذهب يتغير أكثر من 20 مرة في اليوم، ومن الممكن أن يصل إلى 50 مرة في اليوم، متابعًا: "كل ربع ساعة يوجد تغير في أسعار الذهب".
ولفت إلى أن أسواق الذهب على عموم الجمهورية تشهد حالة من الكساد غير الطبيعية بسبب؛ موسم الامتحانات، وبداية رمضان، وتذبذب أسعار الذهب.
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