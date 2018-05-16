ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الغرف التجارية": أسواق الذهب تشهد حالة كساد غير طبيعية.. "والأسعار تتغير 50 مرة في اليوم"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 11:19 م
الغرف التجارية: أسواق الذهب تشهد حالة كساد غير طبيعية.. والأسعار تتغير 50 مرة في اليوم
طباعة
أمنية فوزي
 
قال إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية، إنه يوجد متغيرات عديدة في الفترة السابقة أدت إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، وأثر على سعر العملة.

وأضاف "وصفي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" مساء الأربعاء، أن سعر الذهب يتغير أكثر من 20 مرة في اليوم، ومن الممكن أن يصل إلى 50 مرة في اليوم، متابعًا: "كل ربع ساعة يوجد تغير في أسعار الذهب".

ولفت إلى أن أسواق الذهب على عموم الجمهورية تشهد حالة من الكساد غير الطبيعية بسبب؛ موسم الامتحانات، وبداية رمضان، وتذبذب أسعار الذهب.
المزيد عن: الغرف التجارية التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
0
x
21:00
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
1
x
18:15
3
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
3
x
15:00
1
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
3
x
15:00
3
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
2
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
0
x
18:00
0
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
0
x
21:00
0
المصري البورسعيدي - مصر
الدوري الأوروبي
مارسيليا - فرنسا
0
x
21:00
0
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 11:30:01 PM