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زي النهاردة بتاريخ 17 - 05 - 2018

الخميس 17/مايو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 17 - 05 - 2018
حدث في مثل هذا اليوم
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*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ  17 - 05 - 2018

** أحداث

* 1805 - محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك.

* 1896 - الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد قيامه باغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح.

* 1939 - الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض والذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها.

* 1940 - قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية.

* 1949 - المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية أيرلندا، مع تأكيدها بقاء أيرلندا الشمالية جزءً من المملكة المتحدة.

* 1977 - حزب الليكود يفوز في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، ومناحم بيجن يتولى رئاسة الحكومة.

* 1983 - الحكومة اللبنانية تعقد اتفاق مع إسرائيل التي وصل جيشها إلى بيروت، وقد حدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم معاهدة 17 أيار.

* 1987 - المقاتلات العراقية تقصف الفرقاطة الأمريكية وتقتل 37 شخص وذلك في الحرب العراقية الإيرانية.

* 1994 - نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عامًا وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

* 1995 - جاك شيراك يتولى رئاسه فرنسا خلفًا لفرنسوا ميتيران.

* 2004 - سيارة ملغومة تودي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سليم.

* 2009 - الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي كان من بينها فوز أربع سيدات للمرة الأولى في عضوية البرلمان وهن معصومة المبارك وأسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسار.

* 2015 - بدء أعمال مؤتمر الرياض للحوار بين الأطراف السياسية اليمنية، برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

* 2015 - سُقوط مدينة الرمادي مركز مُحافظة الأنبار بالعراق بيد تنظيم داعش.

* 2016 - تعيين كريستيان كيرن مستشاراً اتحادياً للنمسا، بعد أسبوع من استقالة فيرنر فايمان.


** مواليد

* 1749 - إدوارد جينر، دكتور إنجليزي.

* 1886 - الملك ألفونسو الثالث، ملك إسبانيا.

* 1897 - أود هاسل، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.

* 1929 - برانكو زيبيتش، لاعب كرة قدم يوغسلافي.

* 1937 - دينيس هوبر، ممثل ومخرج أمريكي.

* 1940 - عادل إمام، ممثل مصري.

* 1950 - جانيز درنوفسيش، رئيس سلوفينيا.

* 1955 - بيل باكستون، ممثل أمريكي.

* 1961 - إنيا، مغنية أيرلندية.

* 1966 - قصي صدام حسين، عسكري وسياسي عراقي.

* 1966 - هنريك لارسن، لاعب ومدرب كرة قدم دنماركي.

* 1971 - الأميرة ماكسيما، زوجة ولي عهد هولندا الأمير ويليام ألكسندر.

* 1974 - سندهيل رامامورثي، ممثل أمريكي.

* 1977 - الليث المفتي، ممثل سوري.

* 1981 - ليون أوسمان، لاعب كرة قدم إنجليزي.

* 1984 - أليسون ولفورد، ممثلة أمريكية.


** وفيات

* 1510 - ساندرو بوتيتشيلي، رسام إيطالي.

* 1896 - الشيخ محمد بن صباح الصباح، حاكم الكويت السادس.

* 1896 - الشيخ جراح بن صباح الصباح، شريك الشيخ محمد بن صباح الصباح في حكم الكويت.

* 1948 - الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، ولي العهد في قطر.

* 1987 - غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.

* 2004 - عز الدين سليم، رئيس مجلس الحكم العراقي.

* 2011 - فرانك أبتون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

* 2012 - وردة الجزائرية، مغنية جزائرية.

* 2012 - دونا سمر، مغنية ومؤلفة أغاني أمريكية.


** أعياد ومناسبات

* اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

* يوم الدستور في النرويج وناورو.
المزيد عن: وفيات 17 مايو مواليد 17 مايو مايو شهر مايو زي انهارده حدث في مثل هذا اليوم اعياد ومناسبات 17 مايو احداث 17 مايو 17 مايو
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