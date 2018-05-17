زي النهاردة بتاريخ 17 - 05 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17 - 05 - 2018

** أحداث





* 1805 - محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك.





* 1896 - الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد قيامه باغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح.





* 1939 - الحكومة البريطانية تصدر الكتاب الأبيض والذي نص على استقلال فلسطين وإقامة دولة تضم العرب واليهود على أرضها.





* 1940 - قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية.





* 1949 - المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية أيرلندا، مع تأكيدها بقاء أيرلندا الشمالية جزءً من المملكة المتحدة.





* 1977 - حزب الليكود يفوز في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، ومناحم بيجن يتولى رئاسة الحكومة.





* 1983 - الحكومة اللبنانية تعقد اتفاق مع إسرائيل التي وصل جيشها إلى بيروت، وقد حدد الاتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم معاهدة 17 أيار.





* 1987 - المقاتلات العراقية تقصف الفرقاطة الأمريكية وتقتل 37 شخص وذلك في الحرب العراقية الإيرانية.





* 1994 - نقل السلطات المدنية في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد احتلال دام 27 عامًا وذلك في إطار اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.





* 1995 - جاك شيراك يتولى رئاسه فرنسا خلفًا لفرنسوا ميتيران.





* 2004 - سيارة ملغومة تودي بحياة رئيس مجلس الحكم العراقي الانتقالي عز الدين سليم.





* 2009 - الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي كان من بينها فوز أربع سيدات للمرة الأولى في عضوية البرلمان وهن معصومة المبارك وأسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسار.





* 2015 - بدء أعمال مؤتمر الرياض للحوار بين الأطراف السياسية اليمنية، برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.





* 2015 - سُقوط مدينة الرمادي مركز مُحافظة الأنبار بالعراق بيد تنظيم داعش.





* 2016 - تعيين كريستيان كيرن مستشاراً اتحادياً للنمسا، بعد أسبوع من استقالة فيرنر فايمان.









** مواليد





* 1749 - إدوارد جينر، دكتور إنجليزي.





* 1886 - الملك ألفونسو الثالث، ملك إسبانيا.





* 1897 - أود هاسل، عالم كيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.





* 1929 - برانكو زيبيتش، لاعب كرة قدم يوغسلافي.





* 1937 - دينيس هوبر، ممثل ومخرج أمريكي.





* 1940 - عادل إمام، ممثل مصري.





* 1950 - جانيز درنوفسيش، رئيس سلوفينيا.





* 1955 - بيل باكستون، ممثل أمريكي.





* 1961 - إنيا، مغنية أيرلندية.





* 1966 - قصي صدام حسين، عسكري وسياسي عراقي.





* 1966 - هنريك لارسن، لاعب ومدرب كرة قدم دنماركي.





* 1971 - الأميرة ماكسيما، زوجة ولي عهد هولندا الأمير ويليام ألكسندر.





* 1974 - سندهيل رامامورثي، ممثل أمريكي.





* 1977 - الليث المفتي، ممثل سوري.





* 1981 - ليون أوسمان، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1984 - أليسون ولفورد، ممثلة أمريكية.









** وفيات





* 1510 - ساندرو بوتيتشيلي، رسام إيطالي.





* 1896 - الشيخ محمد بن صباح الصباح، حاكم الكويت السادس.





* 1896 - الشيخ جراح بن صباح الصباح، شريك الشيخ محمد بن صباح الصباح في حكم الكويت.





* 1948 - الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، ولي العهد في قطر.





* 1987 - غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.





* 2004 - عز الدين سليم، رئيس مجلس الحكم العراقي.





* 2011 - فرانك أبتون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.





* 2012 - وردة الجزائرية، مغنية جزائرية.





* 2012 - دونا سمر، مغنية ومؤلفة أغاني أمريكية.









** أعياد ومناسبات





* اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية.



